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Широбоков Захар Яковлевич

Место рождения

Заречный Вишур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Заречный Вишур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Широбокова Анастасия Захаровна

Мать ребёнка: Широбокова Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широбоков Афанасий Захарович

Мать ребёнка: Широбокова Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широбоков Игнатий Захарович

Мать ребёнка: Широбокова Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широбоков Афанасий Захарович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Заречный Вишур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1806

Сын: Широбоков Прокопий Захарович

Мать ребёнка: Широбокова Аксинья Ивановна

Заречный Вишур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Сын: Широбоков Николай Захарович

Мать ребёнка: Широбокова Аксинья Ивановна

Заречный Вишур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Широбокова Марья Захаровна

Мать ребёнка: Широбокова Аксинья Ивановна

Заречный Вишур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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