Широбоков Захар Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Широбокова Анастасия Захаровна
Мать ребёнка: Широбокова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Широбоков Афанасий Захарович
Мать ребёнка: Широбокова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Широбоков Игнатий Захарович
Мать ребёнка: Широбокова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Широбоков Афанасий Захарович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Широбоков Прокопий Захарович
Мать ребёнка: Широбокова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Широбоков Николай Захарович
Мать ребёнка: Широбокова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Широбокова Марья Захаровна
Мать ребёнка: Широбокова Аксинья Ивановна
Смерть
Неизвестно