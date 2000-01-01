Рычков Кондрат Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычков Кондрат Иванович

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Место рождения

Россия, Кировская область, Медянский район, деревня Рычки

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рычков Иван Михайлович

Мать: Рычкова Татьяна Петровна

Россия, Кировская область, Медянский район, деревня Рычки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рычков Федор Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1955
Россия, Свердловская область, г.Качканар
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