Рычков Кондрат Иванович
Место рожденияРоссия, Кировская область, Медянский район, деревня Рычки
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1955
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рычков Иван Михайлович
Мать: Рычкова Татьяна Петровна
Россия, Кировская область, Медянский район, деревня Рычки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рычков Федор Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1955
Россия, Свердловская область, г.Качканар