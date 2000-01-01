Попова (Калашникова) Кира Анпадистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Калашникова) Кира Анпадистовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1941

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1941

Отец: Калашников Анпадист Вениаминович

Мать: Калашникова Александра Лаврентьевна

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