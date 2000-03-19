Давлетшина Хабира Гилязутдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1918
Дата смерти19.03.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Давлетшин Шарибжан
Смерть
19.03.2000
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)