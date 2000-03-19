Давлетшина Хабира Гилязутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлетшина Хабира Гилязутдиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1918

Дата смерти

19.03.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давлетшин Шарибжан

Смерть
19.03.2000
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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