Чувашева Анна Моисеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиПосле 1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Чувашев Петр Титов
Отец ребёнка: Чувашев Тит Иванов
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Мелания Титова
Отец ребёнка: Чувашев Тит Иванов
Рождение ребёнка
Около 1822
Отец ребёнка: Чувашев Тит Иванов
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Марфа Титова
Отец ребёнка: Чувашев Тит Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чувашев Тит Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829