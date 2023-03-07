Чувашева Анна Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧувашева Анна Моисеева

Чувашева Анна Моисеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Чувашев Петр Титов

Отец ребёнка: Чувашев Тит Иванов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Мелания Титова

Отец ребёнка: Чувашев Тит Иванов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Чувашев Прокопий Титов

Отец ребёнка: Чувашев Тит Иванов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Марфа Титова

Отец ребёнка: Чувашев Тит Иванов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувашев Тит Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close