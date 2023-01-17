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Полякова Александра Константиновна

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.07.1990

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1990

Отец: Поляков Константин Николаевич

Мать: Полякова Лидия Владимировна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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