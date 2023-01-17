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Полякова Александра Константиновна
Полякова Александра Константиновна
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Место рождения
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Дата рождения
15.07.1990
Пол
Женский
Отец
Поляков Константин Николаевич
Мать
Полякова (Пёрышкина) Лидия Владимировна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
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АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1990
Отец:
Поляков Константин Николаевич
Мать:
Полякова Лидия Владимировна
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
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