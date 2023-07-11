Степан Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1755 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Тимофей Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Тимофей Степанович

Мать ребёнка: Мавра Сидоровна

поч. Куштоключинский (Кушто-Ключ) Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Смерть
Неизвестно
поч. Куштоключинский (Кушто-Ключ) Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
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