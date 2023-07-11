Степан Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Тимофей Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Тимофей Степанович
Мать ребёнка: Мавра Сидоровна
поч. Куштоключинский (Кушто-Ключ) Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Смерть
Неизвестно
поч. Куштоключинский (Кушто-Ключ) Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии