Ашихмин Семен (Сенка) Ефимов
Место рожденияпоч. подле Поломку речку по обе стороны, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1656
Дата смерти1723
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1656
Отец: Ашихмин Ефим (Елфимко) Савин
Мать: не указана
поч. подле Поломку речку по обе стороны, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1672
Мать ребёнка: Ашихмина Татьяна
поч. подле Поломку речку по обе стороны, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ашихмина Татьяна
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1723