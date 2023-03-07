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Ашихмин Семен (Сенка) Ефимов

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Место рождения

поч. подле Поломку речку по обе стороны, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1656

Дата смерти

1723

Пол

Мужской

Отец

Около 1625 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1650 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1656

Отец: Ашихмин Ефим (Елфимко) Савин

Мать: не указана

поч. подле Поломку речку по обе стороны, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1672

Сын: Ашихмин Степан Семенов

Мать ребёнка: Ашихмина Татьяна

поч. подле Поломку речку по обе стороны, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ашихмина Татьяна

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
1723
Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
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