Куприн Дмитрий Петрович
Место рожденияКуприна
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Куприн Пётр Фёдорович
Мать: Куприна Ульяна Матвеевна
Куприна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Бурнашева Настасья Дмитриевна
Мать ребёнка: Куприна Марфа Ларионовна
Куприна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куприна Марфа Ларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно