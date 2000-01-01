Куприн Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуприн Дмитрий Петрович

Куприн Дмитрий Петрович

avatar

Место рождения

Куприна

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Куприн Пётр Фёдорович

Мать: Куприна Ульяна Матвеевна

Куприна
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Бурнашева Настасья Дмитриевна

Мать ребёнка: Куприна Марфа Ларионовна

Куприна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куприна Марфа Ларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куприна Василиса Кузьминична

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close