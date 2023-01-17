Оглоблина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблина Евдокия

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Оглоблин (рекрут С 1855) Кузьма Титович

Отец ребёнка: Оглоблин Тит Моисеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Оглоблин Андрей Титович

Отец ребёнка: Оглоблин Тит Моисеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Оглоблин Иосиф Титович

Отец ребёнка: Оглоблин Тит Моисеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оглоблин Тит Моисеевич

Смерть
Неизвестно
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