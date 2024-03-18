Фокин Иван Отец Ивановичей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: не указана
Есть метрика о свадьбе в 1891 году. Жених 19лет, невеста 18 лет
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: не указана
Год рассчитан ориентир минус 20 лет от рождения первого ребенка
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: не указана
Год рассчитан ориентир минус 18 лет от свадьбы. Указан возраст в метрике о свадьбе
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: не указана
Указан ориентир минус 18 лет от свадьбы
Смерть
Неизвестно