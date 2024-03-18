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Фокин Иван Отец Ивановичей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Фокин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе в 1891 году. Жених 19лет, невеста 18 лет
Рождение ребёнка
1882

Сын: Фокин Степан Иванович

Мать ребёнка: не указана

Год рассчитан ориентир минус 20 лет от рождения первого ребенка
Рождение ребёнка
1894

Сын: Фокин Сергей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Год рассчитан ориентир минус 18 лет от свадьбы. Указан возраст в метрике о свадьбе
Рождение ребёнка
1900

Сын: Фокин Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Указан ориентир минус 18 лет от свадьбы
Смерть
Неизвестно

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