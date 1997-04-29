Ящина Ирина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1907
Дата смерти29.04.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1937
Отец ребёнка: Ящин Сергей Антонович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.10.1946
Дочь: Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: Ящин Сергей Антонович
Moscow, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ящин Юрий Сергеевич
Отец ребёнка: Ящин Сергей Антонович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.04.1997
Похороны
Неизвестно
17а улица Преображенский Вал, , , 107061 москва, Russian Federation