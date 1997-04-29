Ящина Ирина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ящина Ирина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1907

Дата смерти

29.04.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1937

Сын: Ящин Вячеслав Сергеевич

Отец ребёнка: Ящин Сергей Антонович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.10.1946

Дочь: Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: Ящин Сергей Антонович

Moscow, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ящин Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Ящин Сергей Антонович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.04.1997
Похороны
Неизвестно
17а улица Преображенский Вал, , , 107061 москва, Russian Federation