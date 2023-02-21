Назаренко Владимир Витальевич
Место рожденияРоссия, Хабаровский край, Комсомольск на Амуре
Дата рождения05.05.1979
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1979
Отец: Назаренко Виталий Владимирович
Мать: скрыто настройками приватности
Россия, Хабаровский край, Комсомольск на Амуре
Образование
С ?.09.1986 по ?.05.1996
средняя школа № 24
11 классов
Образование
С ?.09.1996 по ?.06.2001
КнАГТУ
Высшее техническое
Работа или профессия
С ?.08.2007 по ?.06.2015
КнААЗ
Инженер-технолог
Бракосочетание
07.?.2008
Жена: скрыто настройками приватности
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Рождение ребёнка
01.03.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, Хабаровский край, Комсомольск на Амуре
Работа или профессия
С ?.07.2015
КнААЗ
Ведущий инженер-технолог | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно