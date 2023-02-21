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Назаренко Владимир Витальевич

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Место рождения

Россия, Хабаровский край, Комсомольск на Амуре

Дата рождения

05.05.1979

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1979

Отец: Назаренко Виталий Владимирович

Мать: скрыто настройками приватности

Россия, Хабаровский край, Комсомольск на Амуре
Образование
С ?.09.1986 по ?.05.1996
средняя школа № 24
11 классов
Образование
С ?.09.1996 по ?.06.2001
КнАГТУ
Высшее техническое
Работа или профессия
С ?.08.2007 по ?.06.2015
КнААЗ
Инженер-технолог
Бракосочетание
07.?.2008

Жена: скрыто настройками приватности

город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Рождение ребёнка
01.03.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, Хабаровский край, Комсомольск на Амуре
Работа или профессия
С ?.07.2015
КнААЗ
Ведущий инженер-технолог | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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