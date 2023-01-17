Подшивалова Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиПосле 1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Абрамова Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Подшивалов Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Подшивалов Никита Григорьевич
Отец ребёнка: Подшивалов Григорий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1923