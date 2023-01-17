Подшивалова Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подшивалова Мавра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Абрамова Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Подшивалов Григорий Андреевич

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1902

Сын: Подшивалов Никита Григорьевич

Отец ребёнка: Подшивалов Григорий Андреевич

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подшивалов Григорий Андреевич

Смерть
После 1923
Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
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