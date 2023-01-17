Егоров (Афонин, Афонасьев) Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров (Афонин, Афонасьев) Петр

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Место рождения

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд

Дата рождения

1803

Дата смерти

1863

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Егор Афонасьев

Мать: Евдокия (Авдотья) (Михайлова)

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Бракосочетание
1826

Жена: Ирина Михайловна

Фёдоровское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Афонин Захарий

Мать ребёнка: Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Афонин Никита

Мать ребёнка: Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Афонина Андрей

Мать ребёнка: Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
14.06.1842

Сын: Афонин Петр

Мать ребёнка: Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Ирина Михайловна

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Ирина Михайловна

Смерть
1863
Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
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