Егоров (Афонин, Афонасьев) Петр
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти1863
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Егор Афонасьев
Бракосочетание
1826
Жена: Ирина Михайловна
Фёдоровское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1830
Сын: Афонин Захарий
Мать ребёнка: Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Афонин Никита
Мать ребёнка: Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Афонина Андрей
Мать ребёнка: Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
14.06.1842
Сын: Афонин Петр
Мать ребёнка: Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Ирина Михайловна
Смерть
1863