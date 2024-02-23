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Бражников Иван Петрович

Место рождения

Воронежская обл., Коротоякский р-н, с. Прилепы

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронежская обл., Коротоякский р-н, с. Прилепы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бражникова Анна Николаевна

Воронежская обл., Коротоякский р-н, с. Прилепы
Смерть
Неизвестно
Причина выбытия пропал без вести Дата выбытия __.03.1942 Название источника донесения ЦАМО Номер фонда источника информации 58 Номер описи источника информации 977520 Номер дела источника информации 4... Показать все
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