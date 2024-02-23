Бражников Иван Петрович
Место рожденияВоронежская обл., Коротоякский р-н, с. Прилепы
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Воронежская обл., Коротоякский р-н, с. Прилепы
Смерть
Неизвестно
Причина выбытия пропал без вести Дата выбытия __.03.1942 Название источника донесения ЦАМО Номер фонда источника информации 58 Номер описи источника информации 977520 Номер дела источника информации 4... Показать все