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Цветкова (Склярова) Марина Викторовна
Цветкова (Склярова) Марина Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.11.1967
Пол
Женский
Отец
Скляров Виктор Иванович
Мать
Кухта Зырянова (Федорова) Надежда Сергеевна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1967
Отец:
Скляров Виктор Иванович
Мать:
Кухта Зырянова Надежда Сергеевна
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