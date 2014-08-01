Сорока Владимир
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду ?.08.2014 и ?.12.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сорока Иван
Мать: Сорока Нина
Рождение ребёнка
19.04.1979
Сын: Сорока Александр
Мать ребёнка: Сорока Наталья
Борзна, Чернігівська область
Развод
Неизвестно
Жена: Сорока Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорока Наталья
Смерть
Между ?.08.2014 и ?.12.2015
Похороны
Неизвестно