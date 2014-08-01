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Сорока Владимир

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Место рождения

Кинашевка, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между ?.08.2014 и ?.12.2015

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сорока Иван

Мать: Сорока Нина

Кинашевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.04.1979

Сын: Сорока Александр

Мать ребёнка: Сорока Наталья

Борзна, Чернігівська область
Развод
Неизвестно

Жена: Сорока Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорока Наталья

Смерть
Между ?.08.2014 и ?.12.2015
Кинашевка, Чернігівська область
Похороны
Неизвестно
Кинашевка, Чернігівська область
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