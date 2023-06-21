Егорова Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: Егоров Анатолий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Егоров Анатолий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Анатолий Константинович

Смерть
Неизвестно