Груев Пётр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1936
Дата смерти14.10.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1957
Дочь: Динда Светлана Петровна
Мать ребёнка: Груева Дойка Танасова
Рождение ребёнка
07.01.1972
Дочь: Фотина Елена Петрлвна
Мать ребёнка: Груева Дойка Танасова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Драган Наталья Петровна
Мать ребёнка: Груева Дойка Танасова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Груева Дойка Танасова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Груева Дойка Танасова
Смерть
14.10.2006