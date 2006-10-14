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Груев Пётр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1936

Дата смерти

14.10.2006

Пол

Мужской

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1957

Дочь: Динда Светлана Петровна

Мать ребёнка: Груева Дойка Танасова

Рождение ребёнка
07.01.1972

Дочь: Фотина Елена Петрлвна

Мать ребёнка: Груева Дойка Танасова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Драган Наталья Петровна

Мать ребёнка: Груева Дойка Танасова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Груев Григорий Петрович

Мать ребёнка: Груева Дойка Танасова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Груева Дойка Танасова

Смерть
14.10.2006
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