Лисицын Евдоким Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Лисицын Степан Емельянович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1812
Сын: Лисицын Василей Евдокимович Лисицын
Мать ребёнка: Лисицына Марфа
Рождение ребёнка
1821
Сын: Лисицын Василий Евдокимович
Мать ребёнка: Лисицына Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лисицына Марфа
Смерть
Неизвестно