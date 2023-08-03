Лисицын Евдоким Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисицын Евдоким Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Лисицын Степан Емельянович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1812

Сын: Лисицын Василей Евдокимович Лисицын

Мать ребёнка: Лисицына Марфа

Рождение ребёнка
1821

Сын: Лисицын Василий Евдокимович

Мать ребёнка: Лисицына Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисицына Марфа

Смерть
Неизвестно
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