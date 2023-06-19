Стогов Эразм Иванович
Место рождения
Дата рождения07.03.1797 ст.
Дата смерти29.09.1880 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1797 ст.
Бракосочетание
1836
Жена: Стогова Анна Егоровна
Цильна, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.05.1857
Дочь: Горенко Инна Эразмовна
Мать ребёнка: не указана
Иваньки, Вінницька область
Смерть
29.09.1880 ст.
Снитовка, Хмельницька область