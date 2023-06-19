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Стогов Эразм Иванович

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Место рождения

Золотилово, Можайский, Московская область

Дата рождения

07.03.1797 ст.

Дата смерти

29.09.1880 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1797 ст.

Отец: Стогов Иван Дмитриевич

Мать: Стогова Прасковья Максимовна

Золотилово, Можайский, Московская область
Бракосочетание
1836

Жена: Стогова Анна Егоровна

Цильна, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.05.1857

Дочь: Горенко Инна Эразмовна

Мать ребёнка: не указана

Иваньки, Вінницька область
Смерть
29.09.1880 ст.
Снитовка, Хмельницька область