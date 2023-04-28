Краснопевцева (Лапицкая) Лариса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснопевцева (Лапицкая) Лариса Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лапицкий Михаил

Мать: Лапицкая Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснопевцева Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Краснопевцев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснопевцев Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Краснопевцев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснопевцев Василий