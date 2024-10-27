Замотаева (Самылина) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
27.02.1876 ст.
Отец: Самылин Иван Никитович
Рождение ребёнка
16.09.1898 ст.
Сын: Замотаев Трофим Харитонович
Отец ребёнка: Замотаев Харитон Трофимович
Рождение ребёнка
18.10.1900 ст.
Сын: Замотаев Иван Харитонович
Отец ребёнка: Замотаев Харитон Трофимович
Рождение ребёнка
16.04.1903 ст.
Дочь: Замотаева Ирина Харитонович
Отец ребёнка: Замотаев Харитон Трофимович
Рождение ребёнка
08.06.1905 ст.
Сын: Замотаев Федор Харитонович
Отец ребёнка: Замотаев Харитон Трофимович
Рождение ребёнка
05.11.1909 ст.
Дочь: Замотаева Пелагея Харитоновна
Отец ребёнка: Замотаев Харитон Трофимович
Рождение ребёнка
06.12.1910 ст.
Сын: Замотаев Николай Харитонович
Отец ребёнка: Замотаев Харитон Трофимович
Рождение ребёнка
18.05.1913 ст.
Дочь: Замотаева Елена Харитоновна
Отец ребёнка: Замотаев Харитон Трофимович
Рождение ребёнка
02.04.1916 ст.
Дочь: Замотаева Мария Харитоновна
Отец ребёнка: Замотаев Харитон Трофимович
Рождение ребёнка
02.04.1916 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Замотаев Харитон Трофимович
Смерть
Неизвестно