Замотаева (Самылина) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замотаева (Самылина) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1876 ст.

Отец: Самылин Иван Никитович

Мать: Самылина Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
16.09.1898 ст.

Сын: Замотаев Трофим Харитонович

Отец ребёнка: Замотаев Харитон Трофимович

Рождение ребёнка
18.10.1900 ст.

Сын: Замотаев Иван Харитонович

Отец ребёнка: Замотаев Харитон Трофимович

Рождение ребёнка
16.04.1903 ст.

Дочь: Замотаева Ирина Харитонович

Отец ребёнка: Замотаев Харитон Трофимович

Рождение ребёнка
08.06.1905 ст.

Сын: Замотаев Федор Харитонович

Отец ребёнка: Замотаев Харитон Трофимович

Рождение ребёнка
05.11.1909 ст.

Дочь: Замотаева Пелагея Харитоновна

Отец ребёнка: Замотаев Харитон Трофимович

Рождение ребёнка
06.12.1910 ст.

Сын: Замотаев Николай Харитонович

Отец ребёнка: Замотаев Харитон Трофимович

Рождение ребёнка
18.05.1913 ст.

Дочь: Замотаева Елена Харитоновна

Отец ребёнка: Замотаев Харитон Трофимович

Рождение ребёнка
02.04.1916 ст.

Дочь: Замотаева Мария Харитоновна

Отец ребёнка: Замотаев Харитон Трофимович

Рождение ребёнка
02.04.1916 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Замотаев Харитон Трофимович

Смерть
Неизвестно

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