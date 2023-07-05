Щербакова Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Щербаков Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Щербаков Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фалеева Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Щербаков Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Щербаков Сергей Николаевич

Смерть
Неизвестно