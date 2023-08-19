Ильин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Ильин Иван Ильич
Мать: Ильина Анна Дементьевна
Бракосочетание
21.01.1840
Жена: Ильина Домна Ларионовна
Рождение ребёнка
03.07.1841
Дочь: Ковригина Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Ильина Домна Ларионовна
Рождение ребёнка
16.06.1844
Дочь: Фомина Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: Ильина Домна Ларионовна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно