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Ильин Иван Иванович

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Ильин Иван Ильич

Мать: Ильина Анна Дементьевна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.01.1840

Жена: Ильина Домна Ларионовна

Рождение ребёнка
03.07.1841

Дочь: Ковригина Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Ильина Домна Ларионовна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.06.1844

Дочь: Фомина Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: Ильина Домна Ларионовна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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