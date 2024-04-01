Юрченко Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрченко (Устименко) Галина

Рождение ребёнка
27.06.1963

Дочь: Александрова (Юрченко) Наталья

Мать ребёнка: Юрченко (Устименко) Галина

Рождение ребёнка
05.05.1975

Дочь: Курьякова (Юрченко) Ирина

Мать ребёнка: Юрченко (Устименко) Галина

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