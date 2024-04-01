Юрченко Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1963
Дочь: Александрова (Юрченко) Наталья
Мать ребёнка: Юрченко (Устименко) Галина
Рождение ребёнка
05.05.1975
Дочь: Курьякова (Юрченко) Ирина
Мать ребёнка: Юрченко (Устименко) Галина