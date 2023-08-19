Волкова (Бредкина) Мария Мефодьевна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти1974
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Волков Мефодий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1899
Рождение ребёнка
09.12.1899
Дочь: Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Бредкин Михаил Степанович
Бай-Хаак, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
Рождение ребёнка
09.09.1901
Отец ребёнка: Бредкин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
09.02.1904
Дочь: Бредкина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Бредкин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
14.01.1907
Дочь: Бредкина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Бредкин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
21.04.1909
Сын: Бредкин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Бредкин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
16.08.1910
Дочь: Бредкина Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Бредкин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
07.07.1913
Дочь: Бредкина Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Бредкин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
13.02.1917
Сын: Бредкин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Бредкин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
05.01.1920
Отец ребёнка: Бредкин Михаил Степанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1974