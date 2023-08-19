Волкова (Бредкина) Мария Мефодьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Бредкина) Мария Мефодьевна

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Место рождения

Бугуртак, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1881

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Волков Мефодий Иванович

Мать: не указана

Бугуртак, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
08.02.1899

Муж: Бредкин Михаил Степанович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.12.1899

Дочь: Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Бредкин Михаил Степанович

Бай-Хаак, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
Рождение ребёнка
09.09.1901

Сын: Бредкин Аким Михайлович

Отец ребёнка: Бредкин Михаил Степанович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.02.1904

Дочь: Бредкина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Бредкин Михаил Степанович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.01.1907

Дочь: Бредкина Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Бредкин Михаил Степанович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.04.1909

Сын: Бредкин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Бредкин Михаил Степанович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.08.1910

Дочь: Бредкина Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Бредкин Михаил Степанович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.07.1913

Дочь: Бредкина Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Бредкин Михаил Степанович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.02.1917

Сын: Бредкин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Бредкин Михаил Степанович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.01.1920

Сын: Бредкин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Бредкин Михаил Степанович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно
Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
1974
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