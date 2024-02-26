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Белых Алексей Леонтьевич

Место рождения

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

До 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1841 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белых Евфимилия Михайловна

Рождение ребёнка
20.01.1859

Сын: Белых Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Белых Евфимилия Михайловна

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1859 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 215
Смерть
Неизвестно

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