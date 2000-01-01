Кострова Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кострова Евгения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Костров Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костров Александр

Отец ребёнка: Костров Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Костров Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костров Александр

Смерть
Неизвестно
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