Кострова Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Костров Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костров Александр
Отец ребёнка: Костров Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Костров Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Костров Александр
Смерть
Неизвестно