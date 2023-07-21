Меркулова (Горячих) Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулова (Горячих) Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горячих Дмитрий Федорович

Мать: Горячих Агриппина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меркулова Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Меркулов Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меркулов Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Меркулов Анатолий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркулов Анатолий Петрович

Смерть
Неизвестно
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