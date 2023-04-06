Севостьянова (Базанова) Ольга Семёновна
Место рождения
Дата рождения29.06.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1908
Отец: Базанов Семён
Мать: не указана
место рождения указано примерное, аналогичное месту рождения дочери Зои, про которую эта информация известна точно. Многие Базановы ранее жили в этой деревне
Рождение ребёнка
23.06.1932
Сын: Севостьянов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Севостьянов Михаил
место рождения указано примерное, аналогичное месту рождения его сестры Зои, про которую эта информация известна точно
Рождение ребёнка
17.04.1934
Сын: Севостьянов Борис Михайлович
Отец ребёнка: Севостьянов Михаил
место рождения указано примерное, аналогичное месту рождения его сестры Зои, про которую эта информация известна точно
Рождение ребёнка
18.12.1935
Дочь: Наместникова Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Севостьянов Михаил
3-ий ребенок в семье
Рождение ребёнка
16.01.1939
Сын: Севостьянов Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Севостьянов Михаил
место рождения указано примерное, аналогичное месту рождения его сестры Зои, про которую эта информация известна точно
Рождение ребёнка
14.06.1940
Дочь: Меньшикова Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Севостьянов Михаил
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно