Севостьянова (Базанова) Ольга Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севостьянова (Базанова) Ольга Семёновна

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Место рождения

Порецкое, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

29.06.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1908

Отец: Базанов Семён

Мать: не указана

Порецкое, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
место рождения указано примерное, аналогичное месту рождения дочери Зои, про которую эта информация известна точно. Многие Базановы ранее жили в этой деревне
Рождение ребёнка
23.06.1932

Сын: Севостьянов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Севостьянов Михаил

Порецкое, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
место рождения указано примерное, аналогичное месту рождения его сестры Зои, про которую эта информация известна точно
Рождение ребёнка
17.04.1934

Сын: Севостьянов Борис Михайлович

Отец ребёнка: Севостьянов Михаил

Порецкое, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
место рождения указано примерное, аналогичное месту рождения его сестры Зои, про которую эта информация известна точно
Рождение ребёнка
18.12.1935

Дочь: Наместникова Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Севостьянов Михаил

Порецкое, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
3-ий ребенок в семье
Рождение ребёнка
16.01.1939

Сын: Севостьянов Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Севостьянов Михаил

Порецкое, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
место рождения указано примерное, аналогичное месту рождения его сестры Зои, про которую эта информация известна точно
Рождение ребёнка
14.06.1940

Дочь: Меньшикова Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Севостьянов Михаил

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
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