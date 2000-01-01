Давыдов Давид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Давыдов Адриан (Андрей)
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1801
Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Поручители: Марк Давыдов, Иван Цаплин
Рождение ребёнка
24.05.1811
Сын: Давыдов Семен
Мать ребёнка: Давыдова Анастасия Федоровна
Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Крестный Андрей Давыдов
Рождение ребёнка
1811
Сын: Давыдов Василий
Мать ребёнка: Давыдова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Давыдов Лукьян
Мать ребёнка: Давыдова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Архип
Мать ребёнка: Давыдова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Михаил
Мать ребёнка: Давыдова Анастасия Федоровна