Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.09.1935
Сын: Лобазов Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1989