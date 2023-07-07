Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.09.1935

Сын: Лобазов Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1989