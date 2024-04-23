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Извеков Владимир Гавриилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Извеков Гавриил Герасимович

Мать: Извекова (Иванова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гололобова (Извекова) Валентина

Мать ребёнка: Извекова (Лиман) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мехнина (Извекова) Нина Владимировна

Мать ребёнка: Извекова (Лиман) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Извекова (Лиман) Александра

Смерть
Неизвестно

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