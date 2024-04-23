Извеков Владимир Гавриилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гололобова (Извекова) Валентина
Мать ребёнка: Извекова (Лиман) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мехнина (Извекова) Нина Владимировна
Мать ребёнка: Извекова (Лиман) Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно