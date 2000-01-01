Ширяева (Дмитриева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.10.1898
Муж: Ширяев Николай
Рождение ребёнка
14.03.1902
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Ширяев Николай
Рождение ребёнка
24.10.1908
Дочь: Гликерия
Отец ребёнка: Ширяев Николай
Рождение ребёнка
23.01.1914
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Ширяев Николай
Рождение ребёнка
Около 1918
Сын: Ширяев Иван
Отец ребёнка: Ширяев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширяев Андрей
Отец ребёнка: Ширяев Николай
Смерть
Неизвестно