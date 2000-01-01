Ширяева (Дмитриева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяева (Дмитриева) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.10.1898

Муж: Ширяев Николай

Рождение ребёнка
14.03.1902

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Ширяев Николай

Рождение ребёнка
24.10.1908

Дочь: Гликерия

Отец ребёнка: Ширяев Николай

Рождение ребёнка
23.01.1914

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Ширяев Николай

Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Ширяев Иван

Отец ребёнка: Ширяев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширяев Андрей

Отец ребёнка: Ширяев Николай

Смерть
Неизвестно
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