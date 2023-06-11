Елютин Павел Нититич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлютин Павел Нититич

Елютин Павел Нититич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Елютин Александр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Мещерка, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Елютин Алексей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Мещерка, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Елютин Михаил Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елютин Николай Павлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно