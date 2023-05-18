Жабин Захар Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1894
Отец: Жабин Афанасий Кузьмич
Мать: Жабина Елена Григорьевна
ОГАЧО И226-38-21
Крещение
23.03.1894
Михайло-Архангельская церковь Бородинского пос.
Бракосочетание
23.01.1913
ОГАЧО И226-38-50, 338
Рождение ребёнка
23.11.1913
Дочь: Екатерина Захаровна
Мать ребёнка: Жабина Евдокия Мефодиевна
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Екатерина Захаровна
Мать ребёнка: Жабина Евдокия Мефодиевна
Рождение ребёнка
10.09.1919
Дочь: Обухова Любовь Захаровна
Мать ребёнка: Жабина Евдокия Мефодиевна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Жабин Александр Захарович
Мать ребёнка: Жабина Евдокия Мефодиевна
Дружный, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Арест
23.11.1937
Уголовное Дело № 11135 (после пересмотра – П-6888)
Смерть
Неизвестно