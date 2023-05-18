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Жабин Захар Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1894

Отец: Жабин Афанасий Кузьмич

Мать: Жабина Елена Григорьевна

ОГАЧО И226-38-21
Крещение
23.03.1894
Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Михайло-Архангельская церковь Бородинского пос.
Бракосочетание
23.01.1913

Жена: Жабина Евдокия Мефодиевна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
ОГАЧО И226-38-50, 338
Рождение ребёнка
23.11.1913

Дочь: Екатерина Захаровна

Мать ребёнка: Жабина Евдокия Мефодиевна

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Екатерина Захаровна

Мать ребёнка: Жабина Евдокия Мефодиевна

Рождение ребёнка
10.09.1919

Дочь: Обухова Любовь Захаровна

Мать ребёнка: Жабина Евдокия Мефодиевна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Жабин Александр Захарович

Мать ребёнка: Жабина Евдокия Мефодиевна

Дружный, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Арест
23.11.1937
Уголовное Дело № 11135 (после пересмотра – П-6888)
Смерть
Неизвестно