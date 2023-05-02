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Андрюшина Валентина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1993

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.2012

Сын: Анохин Юрий Владимерович

Отец ребёнка: Анохин Владимер Андреевич

Рождение ребёнка
26.05.2013

Дочь: Анохина Василиса Владимеровна

Отец ребёнка: Анохин Владимер Андреевич

Рождение ребёнка
12.11.2015

Дочь: Анохина Даша Владимеровна

Отец ребёнка: Анохин Владимер Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анохин Владимер Андреевич