Андрюшина Валентина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.2012
Отец ребёнка: Анохин Владимер Андреевич
Рождение ребёнка
26.05.2013
Дочь: Анохина Василиса Владимеровна
Отец ребёнка: Анохин Владимер Андреевич
Рождение ребёнка
12.11.2015
Дочь: Анохина Даша Владимеровна
Отец ребёнка: Анохин Владимер Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно