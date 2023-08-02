Захарова (Спирина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Спирин Феофан
Мать: Спирина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Захаров ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Николай
Отец ребёнка: Захаров ?
Смерть
Неизвестно