Стечкин Сергей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения29.06.1864
Дата смерти28.06.1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1879 по 1888
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1888 по 1890
Холмогоры, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1890 по 1896
Тульская губерния
Место жительства
С 1896
Одесса
Место жительства
С 1898 по 1901
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1902 по 1903
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
28.06.1913
Новая деревня, Санкт-Петербургский уезд, Санкт-Петербургская губерния