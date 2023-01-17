Стечкин Сергей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтечкин Сергей Яковлевич

Стечкин Сергей Яковлевич

avatar

Место рождения

Плутнево, Алексинский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

29.06.1864

Дата смерти

28.06.1913

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Плутнево, Алексинский уезд, Тульская губерния
Место жительства
С 1879 по 1888
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1888 по 1890
Холмогоры, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1890 по 1896
Тульская губерния
Место жительства
С 1896
Одесса
Место жительства
С 1898 по 1901
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1902 по 1903
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
28.06.1913
Новая деревня, Санкт-Петербургский уезд, Санкт-Петербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close