Лихойдов Георгий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихойдов Георгий Анатольевич

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

1909

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1936

Сын: Лихойдов Георгий Георгиевич

Мать ребёнка: Лихойдова Людмила Викторовна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1945

Сын: Лихойдов Петр Георгиевич

Мать ребёнка: Лихойдова Людмила Викторовна

Львов, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лихойдова Людмила Викторовна

Смерть
1960
Ленинабад
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