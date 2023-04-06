Лихойдов Георгий Анатольевич
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Сын: Лихойдов Георгий Георгиевич
Мать ребёнка: Лихойдова Людмила Викторовна
Рождение ребёнка
1945
Мать ребёнка: Лихойдова Людмила Викторовна
Львов, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1960
Ленинабад