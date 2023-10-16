Субботина (Субботина) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Субботина) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1901 ст.

Отец: Субботин Николай Александрович

Мать: не указана

Восприемник
15.12.1913 ст.
с братом Алексеем В у младшего брата Павла
Бракосочетание
24.05.1919

Муж: Субботин Михаил Яковлевич

Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
Жених - деревни Жареной крестьянин, 25 лет, 1 браком Невеста - деревни Косогоры крестьянская дочь девица, 17 лет 1 браком Ф 719 оп 1 д 477 №11 стр 164 Поручители?
Смерть
Неизвестно
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