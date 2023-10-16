Субботина (Субботина) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1901 ст.
Отец: Субботин Николай Александрович
Восприемник
15.12.1913 ст.
с братом Алексеем В у младшего брата Павла
Бракосочетание
24.05.1919
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
Жених - деревни Жареной крестьянин, 25 лет, 1 браком Невеста - деревни Косогоры крестьянская дочь девица, 17 лет 1 браком Ф 719 оп 1 д 477 №11 стр 164 Поручители?
Смерть
Неизвестно