Журавлёв Андрей
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо ?.04.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1936
Сын: Журавлёв Александр
Мать ребёнка: Журавлева Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлёв Михаил
Мать ребёнка: Журавлева Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Журавлева Анастасия
Смерть
Около ?.04.1942
Причина смерти: пропал без вести