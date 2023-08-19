Журавлёв Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлёв Андрей

Место рождения

Комаровка, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около ?.04.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Комаровка, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
30.03.1936

Сын: Журавлёв Александр

Мать ребёнка: Журавлева Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлёв Михаил

Мать ребёнка: Журавлева Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журавлева Анастасия

Смерть
Около ?.04.1942
Причина смерти: пропал без вести
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