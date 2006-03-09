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Усольцева Cофья Ильинична
Усольцева Cофья Ильинична
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Место рождения
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
Дата рождения
09.03.2006
Пол
Женский
Отец
Усольцев Илья Владимирович
1978 г.р.
Мать
Бакшеева (Зыкова) Татьяна Геннадьевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
CУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.2006
Отец:
Усольцев Илья Владимирович
Мать:
Бакшеева Татьяна Геннадьевна
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
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