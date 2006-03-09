Усольцева Cофья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усольцева Cофья Ильинична

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

09.03.2006

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.2006

Отец: Усольцев Илья Владимирович

Мать: Бакшеева Татьяна Геннадьевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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