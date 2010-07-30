(Загрутдинова) Гелюса
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1964
Дата смерти30.07.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1964
Отец: Загретдинов Рустам
Мать: Загретдинова Гельнур
Рождение ребёнка
11.07.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
30.07.2010