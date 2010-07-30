(Загрутдинова) Гелюса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Загрутдинова) Гелюса

(Загрутдинова) Гелюса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1964

Дата смерти

30.07.2010

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

1941 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1964

Отец: Загретдинов Рустам

Мать: Загретдинова Гельнур

Рождение ребёнка
11.07.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
30.07.2010
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close