Завадский Тимофей Петрович
Место рождения
Дата рождения17.02.1904
Дата смерти20.01.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.05.1921
Сын: Завадский Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Завадская Пелагея Парфёновна
Призыв на военную службу
?.09.1926
Военная награда
21.01.1945
Орден Отечественной войны I степени (посмертно)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.01.1945