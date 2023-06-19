Завадский Тимофей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завадский Тимофей Петрович

Место рождения

Подгайщина, Оршанский район, Витебская область

Дата рождения

17.02.1904

Дата смерти

20.01.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

SF
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Место
Комментарий
Рождение
17.02.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Подгайщина, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
?.05.1921

Сын: Завадский Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Завадская Пелагея Парфёновна

Подгайщина, Оршанский район, Витебская область
Призыв на военную службу
?.09.1926
Военная награда
21.01.1945
Орден Отечественной войны I степени (посмертно)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завадская Пелагея Парфёновна

Смерть
20.01.1945