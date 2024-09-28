Шмытова (Панюхина) Матрона Федоровна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1904 ст.
Ельцино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
16.10.1904 ст.
Дочь: Шмытова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Шмытов Андрей Федорович
Рождение ребёнка
04.11.1906 ст.
Отец ребёнка: Шмытов Андрей Федорович
Рождение ребёнка
05.10.1910 ст.
Дочь: Выставкина (Шмытова) Таисия Андреевна
Отец ребёнка: Шмытов Андрей Федорович
Рождение ребёнка
24.03.1914 ст.
Отец ребёнка: Шмытов Андрей Федорович
Рождение ребёнка
03.08.1917 ст.
Отец ребёнка: Шмытов Андрей Федорович
Смерть
1961