Шмытова (Панюхина) Матрона Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмытова (Панюхина) Матрона Федоровна

Место рождения

Соколово, Владимирский уезд, Владимирская губерния

Дата рождения

1879

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Соколово, Владимирский уезд, Владимирская губерния
Бракосочетание
18.01.1904 ст.

Муж: Шмытов Андрей Федорович

Ельцино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
16.10.1904 ст.

Дочь: Шмытова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Шмытов Андрей Федорович

Лакинск, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
04.11.1906 ст.

Сын: Шмытов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Шмытов Андрей Федорович

Лакинск, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.10.1910 ст.

Дочь: Выставкина (Шмытова) Таисия Андреевна

Отец ребёнка: Шмытов Андрей Федорович

Лакинск, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
24.03.1914 ст.

Сын: Шмытов Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Шмытов Андрей Федорович

Лакинск, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
03.08.1917 ст.

Сын: Шмытов Петр Андреевич

Отец ребёнка: Шмытов Андрей Федорович

Лакинск, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1961

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