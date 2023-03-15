Боков Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боков Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1942 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1965

Сын: Боков Андрей

Мать ребёнка: Бокова Валентина Степановна

Рождение ребёнка
11.08.1970

Дочь: Марина Викторовна

Мать ребёнка: Бокова Валентина Степановна

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бокова Валентина Степановна

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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