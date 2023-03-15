Боков Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1965
Сын: Боков Андрей
Мать ребёнка: Бокова Валентина Степановна
Рождение ребёнка
11.08.1970
Дочь: Марина Викторовна
Мать ребёнка: Бокова Валентина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно