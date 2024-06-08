Матвеева (Белогрудова) Раиса Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1958
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1958
Рождение ребёнка
06.05.1977
Сын: Матвеев Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Матвеев Николай Иннокентьевич
Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
14.07.1982
Дочь: Матвеева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Матвеев Николай Иннокентьевич