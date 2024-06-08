Матвеева (Белогрудова) Раиса Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеева (Белогрудова) Раиса Валентиновна

Матвеева (Белогрудова) Раиса Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1958

Отец: Белогрудов Валентин Антонович

Мать: Белогрудова Александра

Рождение ребёнка
06.05.1977

Сын: Матвеев Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Матвеев Николай Иннокентьевич

Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
14.07.1982

Дочь: Матвеева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Матвеев Николай Иннокентьевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.